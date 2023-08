Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Turnschuhe im Deichmann gestohlen

Polizei Pirmasens (ots)

Am 04.08.2023, gegen 15:50 Uhr, entwendete eine namentlich bislang unbekannte männliche, ca. 40-50 Jahre alte, ca. 1,90 m große, dunkelblonde zur "Igelfrisur" gegelte Haare, ein Paar Nike-Turnschuhe im Wert von 65 Euro aus der Deichmann-Filiale in der Arnulfstraße in Pirmasens. Die Alarmanlage hatte beim beim Verlassen des Geschäftes angeschlagen. Der Filialleiter folgte dem Dieb, der Täter flüchtete zunächst in das benachbarte Thomas Philipps und danach in den gegenüberliegenden Wasgau-Markt. Die Schuhe ließ der Täter zurück. Die Ermittlungen zu der Identität des Täters dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

