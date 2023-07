Polizei Braunschweig

POL-BS: Erneuter Messerangriff - Frau greift beherzt ein

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße

07.07.23, 23.30 Uhr

34-Jähriger verletzt erneut einen Mann mit einem Messer

In den späten Abendstunden des 07. Juli hat ein 34-jähriger Braunschweiger erneut einen Mann mit einem Messer verletzt, der bereits einen Tag zuvor Polizisten mit einem Messer angegriffen hat.

Im Ergebnis der sich anschließenden Ermittlungen, lagen keine rechtlichen Mittel vor, den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen.

Abschreckende Wirkung hatten die Maßnahmen der Verfolgungsbehörden nicht.

Am Freitagabend suchte er Streit mit einem in Braunschweig lebenden, 41-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf griff er den arglosen Mann mit einem Messer an und verletzte ihn im Bauchbereich. Das Opfer versuchte zu fliehen, kam jedoch im Bereich der dortigen Straßenbahnschienen zu Fall. Der Angreifer ging weiter mit dem Messer in der Hand auf den 41-Jährigen zu und versuchte weiter auf ihn einzustechen.

Mehrere Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, unter anderem eine 24-jährige Braunschweigerin. Diese erkannte die lebensgefährliche Situation und warf ihren Rucksack nach dem Angreifer. Der Rucksack traf den Aggressor an der Schulter, wodurch er von seinen Handlungen absah.

Zeitgleich eintreffende Polizeibeamte forderten den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, dass Messer fallen zu lassen. Dieser Weisung folgte er und ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen.

Das Opfer wurde zwecks medizinischer Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Ein Arzt stellte keine lebensbedrohlichen Verletzungen fest.

Der Angreifer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem wurden bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden. Nach Zuführung ins Polizeigewahrsam wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Seitens der Polizei wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Am folgenden Tag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig durch das Amtsgericht Untersuchungshaft gegen den 34-Jährigen angeordnet.

Das beherzte Eingreifen der 24-jährigen Frau bewahrte das Opfer womöglich vor Schlimmeren.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell