POL-PDPS: Handtaschendiebstahl in Aldi-Filiale (Hilgardcenter)

Rodalben (ots) - Am vergangenen Wochenende drehte ein unbekannter Täter eine Schraube in einen Reifen eines in einem Innenhof in der Nähe des Anwesens Hauptstraße 66 stehenden Pkw. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps ...

mehr