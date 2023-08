Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren ohne Führerschein

Polizei Pirmasens (ots)

Am 05.05.2023, gegen 02:55 Uhr, wurde in der Winzler Straße ein Fahrzeug mit PS-Landkennzeichen festgestellt und Fahrzeug und Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 24-jährige Fahrerin gab im Rahmen der Kontrolle an, ihren Führerschein nicht mitzuführen. Die Überprüfung ergab jedoch, dass die Frau entgegen ihren Angaben keinen Führerschein besitzt und bereits seit 2021 kein führerscheinpflichtiges Kraftfahrzeug führen darf. Die Weiterfahrt wurde untersagt, gegen die junge Frau und den Fahrzeughalter wurden Strafverfahren eingeleitet. |pips

