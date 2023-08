Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl/Trickdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, den 02.08.2023, kam es zwischen 18 und 19 Uhr in einem Einfamilienhaus im Akazienweg in ZW-Mörsbach zu einem Diebstahl von Schmuck. Der 81-jährige Geschädigte hatte im Rahmen eines Verkaufsgeschäfts über die Onlineplattform "Kleinanzeigen" mit einem Mann und einer Frau, die sich als Ehepaar aus dem benachbarten Saarland ausgaben, einen Besichtigungstermin für angebotene Gegenstände vereinbart. Zu einem Verkaufsgeschäft kam es letztendlich nicht. Allerdings musste der Geschädigte im Nachgang feststellen, dass die beiden Personen offensichtlich in einem unbeaufsichtigten Moment aus einem Schmuckkästchen Goldschmuck im Wert von ca. 500 EUR entwendeten hatten. Täterbeschreibung: -weiblich, 45-50 Jahre, 155-160 cm groß, lange brünette Haare, normale Statur, sprach akzentfreies deutsch -männlich, 45-50 Jahre, 185-190 cm groß, mittellange graue Haare, normale Statur, sprach akzentfreies deutsch

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise. Können Angaben zu den Personen oder zu einem möglicherweise genutzten Pkw gemacht werden? |pizw

