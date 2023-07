POL-GS: Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten PKW

Goslar (ots) - Kennzeichendiebstahl In der Zeit vom 26.06.2023, ca. 12:00 Uhr, bis zum 29.06.2023, ca. 15:40 Uhr, wurde von einem in der Braunschweiger Straße abgestellten PKW-Anhänger das amtliche Kennzeichen entwendet. Das Kennzeichen stammte aus dem Zulassungsbezirk Goslar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen. Fahrraddiebstahl In der Zeit vom 28.06.2023, ca. 10:00 Uhr, bis zum ...

