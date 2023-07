Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230725 - 0886 Frankfurt - Altstadt: Tatort Römerberg - Senior Opfer von dreistem Trickdieb

(di) Um mehrere Hundert Euro Bargeld brachte gestern Mittag (24. Juli 2023) ein dreister Dieb einen hilfsbereiten Senior in der Frankfurter Altstadt. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Der 76-jährige Geschädigte ging gegen 14:30 Uhr gerade über den Römerberg, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde, der den Anschein erweckte, eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben zu wollen. Der hilfsbereite Senior blieb stehen, zückte seinen Geldbeutel und öffnete das Kleingeldfach. Der Unbekannte griff selbst auch in das Münzfach und durchsuchte die dortigen Münzen. Was dem 76-Jährigen jedoch verborgen blieb: In diesem Moment nahm der Dieb offenbar unbemerkt das Papiergeld aus dem Scheinfach an sich. Dies stellte der Senior aber erst später bei einem anschließenden Geschäftsgang fest. Der Täter war zwischenzeitlich über alle Berge.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, 180 - 185 cm groß, ca. 40 Jahre alt, er machte einen gepflegten Eindruck, hatte mittelblonde Haare, trug ein weißes Hemd sowie eine beige-farbene Hose.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim örtlich zuständigen Polizeirevier (1. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 - 10100 zu melden.

