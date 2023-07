Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230724 - 0883 Frankfurt - Sachsenhausen: Einbruch in Gärtnerei - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 23-jähriger Mann brach gestern Abend (23. Juli 2023) in Sachsenhausen in eine Gärtnerei ein. In dieser suchte er jedoch keine Blumen. Beamte nahmen den Einbrecher noch vor Ort fest.

Gegen 23:40 Uhr ertönte der Alarm einer Gärtnerei. Ein Zeuge meldete seine Wahrnehmung bei der Polizei. Mehrere Streifenteams suchten in der Folge die Anschrift im Bischofsweg auf und umstellten das Gelände. Bei der Durchsuchung trafen sie auf einen 23 Jahre alten Mann, der sich unberechtigt Zugang zur Gärtnerei verschafft hatte und auf dem Grundstück in einer Hütte verweilte. Dieser hatte offenbar auf der Suche nach Wertsachen mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt und sich mehrere Gartenwerkzeuge gesichert. Dann erfolgte jedoch die Festnahme. Der wohnsitzlose Mann kam für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell