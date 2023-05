Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (06.05.2023) wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedberger Straße an der Einmündung zur Hochzoller Straße geparkter BMW im Zeitraum zwischen 09.20 Uhr und 10.30 Uhr an der Stoßstrange vorne rechts angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Ebenfalls in Lechhausen wurde am Samstag ein von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr im Erdgeschoss des Parkhauses in der Meraner Straße 6 geparkter schwarzer BMW an der rechten hinteren Fahrzeugseite touchiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell