POL Schwaben Nord: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (05.05.2023) konnten Zeugen beobachten, wie im Zeitraum von 19.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr Jugendliche die Kleingartenanlage in der Äußeren Uferstraße betraten und dort in mehrere Parzellen einstiegen. Drei Täter brachen dabei ein Gartenhaus auf verursachten dort einen Schaden von rund 900 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein 14-Jähriger angetroffen ...

