POL-FR: Schopfheim/ Langenau: Motorisiertes Zweirad flüchtet vor der Polizei - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Am Montag, 14.08.2023, zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr, ist in Dogern, vor einer Gaststätte in der Straße Im Winkel, ein geparkter SUV mutwillig beschädigt worden. An dem schwarzen Mazda CX-5 wurde die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Auf sachdienliche Hinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0. ...

