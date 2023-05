Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 23:30 Uhr soll es in der Straße "Am Bischofskreuz" in Freiburg zunächst zu einer verbalen Streitigkeit und im weiteren Verlauf zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Hierbei soll ein 28-jähriger Tatverdächtiger mit einer abgebrochenen Glasflasche eine 26-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren verletzt haben. Die verletzten Personen kamen zur weiteren Behandlung in eine naheliegende Klinik. Der Tatverdächtige deutscher Staatsangehörigkeit konnte noch in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen werden und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord (0761/882-4221) rund um die Uhr entgegen.

mg

