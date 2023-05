Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - fünf Verletzte

Freiburg (ots)

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer soll am Donnerstag, 17.05.2023, gegen 16.45 Uhr, die Straße "Ob der Gass" mit einer sehr hohen Geschwindigkeit befahren haben und wollte an der Kreuzung Weiler Straße diese wohl ungebremst überqueren. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 55-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur einen heftigen Kollision. Der Pkw des 22-Jährigen prallte im weiteren Verlauf gegen einen Pfosten sowie einem Verteilerkasten und kam nach einer Strecke von etwa 35 Metern neben einem Geschäft in der Käppelestraße zum Stehen. Der Pkw der 55-Jährigen wurde ausgedreht und prallte gegen einen Lichtmast. Die 55-Jährige sowie ihre 57-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Ebenso der 26-jähriger Beifahrer des 22-Jährigen. Der 22-jährige Fahrer sowie ein weiterer 29-jähriger Mitfahrer wurden wohl leicht verletzt. Die Rettungsdienste brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Stadtwerke Lörrach vor Ort.

