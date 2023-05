Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht im Promenadenweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.05.2023, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines roten Audis von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Audi stand im Promenadenweg, in Höhe einer Gaststätte. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

