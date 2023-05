POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht - Tatverdächtiger ermittelt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Nach Sachlage befuhr am Donnerstag, 18.05.2023, gegen 17.50 Uhr, ein 51-jähriger Radfahrer die Straße "Auf der Fluhe" in abschüssiger Richtung und stürzte aus hier nicht bekannten Gründen auf die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ursächlich für den Sturz könnte eine Alkoholisierung ...

