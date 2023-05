Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: 11-jähriger Radfahrer gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Auf dem Nachhauseweg von der Schule stürzte am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 12.35 Uhr, ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad. Er befuhr in einer Gruppe die Hauptstraße in Richtung Schwerzen und stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn. Der Junge zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

