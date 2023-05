Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Albbruck: Motorradfahrer auf Landstraße 154 schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch, 17.05.2023, die Landstraße 154 in Richtung Tiefenstein und kam gegen 13.35 Uhr auf Höhe von Iburg nach rechts von der Straße ab. Das Motorrad kollidierte mit einem neben der Fahrbahn liegenden Stein. Das Motorrad wurde wieder zurück auf die Straße abgewiesen und im weiteren Verlauf prallte der Motorradfahrer mit seinem Kopf gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Lastkraftwagens. Mit schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

