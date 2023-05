POL-F: 230505 - 0512 Frankfurt - Bornheim/Bergen-Enkheim: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr. 0504 vom 03. Mai 2023 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (th) Am Donnerstag, den 04. Mai 2023 schossen unbekannte Täter im Bereich der Deutschordenstraße 70 in Frankfurt am Main Niederrad aus ihrem Fahrzeug heraus auf einen PKW. Die Tat ereignete sich gegen 19.45 Uhr im fließenden Verkehr. Die beiden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt in Richtung ...

mehr