Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230505 - 0509 Frankfurt - Altstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (04. Mai 2023) gegen 17.30 Uhr ereignete sich in der Frankfurter Altstadt "An der Staufenmauer" ein Taschendiebstahl, bei dem einem 44-jährigen Mann das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet wurde. Der Geschädigte wurde von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und nach seinem Handy gefragt. Der 44-Jährige beendete das Gespräch schnell und ging in Richtung Konstablerwache. Dort bemerkte er, dass sich sein Mobiltelefon nicht mehr in seiner Jackentasche befand. Ein Anruf des Mannes bei der Polizei führte zur unverzüglichen Einleitung einer Fahndung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte dann im Nahbereich ein 32-jähriger Mann angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung passte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte bei ihm das zuvor entwendete Smartphone aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Justiz wurde der wohnsitzlose Beschuldigte in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

