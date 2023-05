Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Farbschmierereien an Einkaufszentrum - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.05.2023, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 18.05.2023, 17.00 Uhr, besprühten Unbekannte die obere Reihe der Steinverkleidung des Einkaufszentrums "Einkaufsinsel" in der Hauptstraße mit diversen, unzusammenhängenden Graffiti-Tags. Vermutlich gelangten die Unbekannten über ein Baugerüst auf das Dach um an die obere Steinverkleidung zu gelangen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Unbekannten geben können.

