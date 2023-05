Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Unfallflucht in der Johann-Baier-Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.05.2023, gegen 09.10 Uhr, fuhr ein Lastkraftwagen rückwärts aus der Sackgasse Johann-Baier-Straße heraus und beschädigte mit seiner rechten vorderen Fahrzeugseite einen Drahtgitterzaun. Der entstandene Sachschaden am Zaun beträgt etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Lastkraftwagen geben können. Der gesuchte Lastkraftwagen soll eine weiße Farbe haben und ein zulässiges Gesamtgewicht bis 7,49 Tonnen. An dem Lastkraftwagen seien Emmendinger Kennzeichen angebracht gewesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell