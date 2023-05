Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vorfahrtsverletzung - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 18.05.2023, gegen 10.30 Uhr, die Hardtstraße von Grenzach kommend und wollte die Südstraße überqueren. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigen 38-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurde der Pkw des 38-Jährigen nach rechts abgewiesen und kam in einem Weizenfeld zum Stehen. Der 38-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell