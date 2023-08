POL-FR: Mehrere E-Bike Diebstähle

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Lenzkirch;] Am Montag,14.08.2023, gegen 20:15 Uhr wurde die Feuerwehr aus Lenzkirch, sowie die Polizei aus Neustadt zu einem Brand in einer Fabrikhalle im Gewerbegebiet gerufen. Nach momentanem Stand der Ermittlungen, hatte wohl ein technischer Defekt an einer CNC-Großmaschine zum Brandausbruch geführt. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelang es durch ...

