POL-FR: Zweite Folgemeldung zu: Emmendingen: Diebstahl mit Hammer und Axt - Täter flüchteten mit Elektrorollern hier: Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern

Am Freitagmittag, 07.07.2023, gegen 11.20 Uhr stürmten zwei vermummte Männer in ein Schmuckgeschäft in der Markgrafenstraße in Emmendingen und zerschlugen mit einem mitgeführten Maurerhammer insgesamt vier Glasvitrinen im Verkaufsgeschäft. Hieraus entnahmen sie mehrere hochwertigen Schmuckstücke und flüchteten.

Eine sofort eingeleiteten Großfahndung, bei der auch Einsatzkräfte aus Freiburg und ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei beteiligt waren, verlief ohne Erfolg.

Die beiden Männer flüchteten zunächst zu Fuß und setzten im weiteren Verlauf ihre Flucht auf zwei in der Mühlengasse abgestellten Elektroroller (sogenannte E-Scooter) in Richtung Schlosserstraße fort.

Einer der Täter dürfte sich bei der Tathandlung verletzt haben.

Ein Videofilm und Lichtbilder der Tathandlung sind unter folgendem Link einsehbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendingen-raub/

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden gesuchten Tätern geben können.

Folgemeldung zu: Emmendingen: Diebstahl mit Hammer und Axt - Täter flüchteten mit Elektrorollern hier: Ermittlungsgruppe eingerichtet - Personenbeschreibung

Freiburg Anlässlich des Blitzdiebstahls hat das Polizeirevier Emmendingen gemeinsam mit dem Kriminalkommissariat Emmendingen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nach derzeitigem Sachstand können die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- schwarzes Basecap mit weißem "Nike"-Logo - Sonnenbrille - schwarze / dunkelblaue Steppjacke - schwarze Jogginghose mit weißem, auf Kniehöhe endenden Streifen - rotes T-Shirt oder Boxershort (schaut zwischen Hosenbund und Jacke hervor) - beige Schuhe mit weißer Sohle - graue Handschuhe - Maskierung mit hellem, evtl. marmoriertem Tuch

Person 2:

- schwarzes Basecap - Sonnenbrille - schwarze Hose - schwarzer Hoodi mit hochgezogener Kapuze - weiße Turnschuhe - schwarze Handschuhe - dunkle Umhängetasche mit weißer "Adidas"-Aufschrift

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

Emmendingen: Diebstahl mit Hammer und Axt - Täter flüchteten mit Elektrorollern

