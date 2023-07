Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Eine 54-jährige Fahrradfahrerin befuhr am 19.07.2023, gegen 16:30 Uhr, die Hemshofstraße in Richtung Unteres Rheinufer. An der Kreuzung zur Rheinuferstraße missachtete eine 29-jährige Autofahrerin die Vorfahrt der 54-Jährigen, sodass es zum Unfall kam. Hierdurch stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

