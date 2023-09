Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Vermisster Schwimmer

79576 Weil am Rhein (ots)

Am heutigen Dienstag, den 12.09.2023, wurde bei Rheinkilometer 172,300, im Bereich der Helderlinger Straße in Weil am Rhein, ein verlassenes Fahrrad mit Kleidung und Handtuch in Ufernähe festgestellt. Der Hinweisgeber teilte mit, dass dort um 11:00 Uhr ein ca. 70-jähriger Mann schwimmen gegangen sei und bisher nicht zurückkehrte. Den Angaben zufolge trug der Mann eine goldene Badekappe und wurde noch aus der Entfernung gesehen. Ein Großaufgebot von über 70 Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr und DLRG aus Deutschland und der Schweiz suchte mit Unterstützung von Tauchern und einer Drohne von 13:00 - 15:30 Uhr vergeblich nach dem Vermissten. Der Wasserschutzpolizeiposten Vogelgrun hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise oder Wahrnehmungen werden unter der Rufnummer 0761 - 882 2100 entgegengenommen.

