Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Presse-Einladung zur Bootstaufe bei der Wasserschutzpolizeistation Mannheim

Mannheim (ots)

Die Wasserschutzpolizeistation Mannheim des Polizeipräsidiums Einsatz erhält ein neues schweres Polizeiboot. Am Montag, den 18. September 2023, wird das Boot namens "WS 6" durch Herrn Staatssekretär Thomas Blenke MdL offiziell in den Dienst gestellt. Im Anschluss findet die Bootstaufe durch die Patin, Frau Sigrid Blenke, im Mannheimer Hafen statt.

Zu dieser feierlichen Veranstaltung laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien recht herzlich ein!

Wir freuen uns, Sie am 18. September 2023 um 10.30 Uhr auf dem Gelände der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH in der Rheinvorlandstraße 5 in 68159 Mannheim begrüßen zu dürfen.

Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Bitte beachten Sie die entsprechende Beschilderung.

Nach dem offiziellen Festakt wird für die Medienvertreterinnen und -vertreter außerdem eine Pressefahrt mit dem neuen Polizeiboot angeboten.

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung Ihrer Teilnahme unter goeppingen.ppeinsatz.sts.oe@polizei.bwl.de bis Freitag, den 15. September 2023.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell