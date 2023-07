Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230721-2: Reiterin bei Zusammenstoß mit Kastenwagen leicht verletzt - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Autofahrer flüchtete nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagvormittag (20. Juli) eine Reiterin (54) in Erftstadt leicht verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen ritt die Frau gegen 10.15 Uhr mit ihrem Pferd in Begleitung einer Zeugin auf der Straße "Siedlerweg" in Richtung Kerpen. Von hinten habe sich ein blauer Kastenwagen den beiden Reiterinnen genähert und sei gegen die 54-Jährige und ihr Pferd gestoßen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Das Pferd soll sich laut ersten Erkenntnissen oberflächliche Verletzungen zugezogen haben.

Der etwa 65-jährige Fahrer und seine Beifahrerin seien nach dem Zusammenstoß in Fahrtrichtung Kerpen davongefahren.

Die Leichtverletzte erstattete Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise zum flüchtigen Autofahrer und zur Klärung des Unfallhergangs unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

