Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230721-1: Einbrecherduo entwendet Auto nach Homejacking

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (20. Juli) in ein Einfamilienhaus in Kerpen-Buir eingebrochen zu sein. Laut ersten Ermittlungen sollen sie dabei ein VW ID.3 Pure in grau-schwarz samt Schlüssel entwendet haben.

Die Täter sollen zwischen 20 und 40 Jahren alt sein. Einer der Männer sei schlank und habe eine graue Jogginghose der Marke Nike, eine graue Trainingsjacke sowie ein weißes Basecap getragen. Der zweite Gesuchte sei kräftiger Statur und mit einer grauen Jogginghose und einer grauen Trainingsjacke bekleidet gewesen. Außerdem soll er eine grau-weiße Sporttasche bei sich getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr alarmierte ein Angehöriger der Bewohner des Hauses an der Straße "Am Buirer Fließ" die Polizei. Er habe bemerkt, dass die Tür des Einfamilienhauses offen war und das Auto nicht mehr vor der Garage stand. Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an einem Fenster des Hauses fest. Auf der Aufzeichnung einer Überwachungskamera waren gegen 4 Uhr zwei Täter zu sehen, die den Bewegungsmelder der Überwachungskamera ausgelöst hatten.

Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell