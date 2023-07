Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230719-1: Einbruch in Waschanlage

Pulheim (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Montagnachmittag (17. Juli) und Dienstagvormittag (18. Juli) in eine Waschanlage in Pulheim eingebrochen zu sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen soll ein Mitarbeiter das letzte Mal gegen 16 Uhr am Montag bei der Waschanlage an der Hugo-Junkers-Straße gewesen sein. Ein Kunde soll den Inhaber der Waschanlage gegen 8.30 Uhr am Dienstag über den Einbruch informiert haben.

Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Tür zu einem Technikraum aufgebrochen worden war. Zudem hatten die Täter den Geldbehälter eines Wertmarkenautomaten entwendet. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell