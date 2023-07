POL-REK: 230720-2: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenräuber

Kerpen (ots) - Kriminalpolizei sucht Zeugen In der Nacht zu Donnerstag (20. Juli) haben bislang unbekannte Täter Scheiben von mehreren Autos in Kerpen-Horrem eingeschlagen. Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an ...

