POL-WHV: Zwei Fälle von Kraftstoffdiebstählen aus Baumaschinen in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots) - Zu einem Feuer in einem Werkstattgebäude in der Wilhelmshavener Oldebrüggestraße kam es heute Mittag gegen 11:56 Uhr. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten am Brandort erhebliche Rauchentwicklungen sowie eine in Vollbrand stehende Lagerhalle fest, die komplett niederbrannte. In Folge des Feuers war es weiterhin zu einer Explosion in der ...

mehr