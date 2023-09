Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Suchaktion nach Schwimmer im Bodensee

Friedrichshafen (ots)

Gestern Abend, 05. September 2023, suchte ein Großaufgebot an Rettungs- und Polizeikräften nach einem Schwimmer im Bodensee bei Friedrichshafen.

Zwei Passantinnen beobachteten innerhalb einer Stunde zweimal einen Schwimmer im Seebereich entlang der Uferstraße. Als sie ihn plötzlich nicht mehr sehen konnten, machten sie sich Sorgen und wählten den Notruf. Die DLRG, Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen begannen sofort mit einer groß angelegten Suchaktion. Auch mehrere Taucher der DLRG und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera suchten den See und den Uferbereich ab. Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ergaben keinen Hinweis auf einen Notfall oder eine vermisste Person. Die Suche wurde deshalb in der Nacht ergebnislos beendet.

Die Wasserschutzpolizei weist daraufhin, dass das Schwimmen in offenem Gewässer bei Dunkelheit lebensgefährlich ist. Schwimmerinnen oder Schwimmer werden von Wasserfahrzeugen nicht wahrgenommen. Außerdem ist es deutlich schwieriger sich in der Nacht zu orientieren und Entfernungen - beispielsweise zum rettenden Ufer - einzuschätzen. Gerät der Schwimmende dann auch noch in eine Notsituation, behindert die schlechte Sicht die Rettungsmaßnahmen erheblich.

