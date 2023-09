POL-Einsatz: Schiffsunfall - Fahrgastschiff fährt auf stillliegendes Polizeiboot - 88662 Überlingen, Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots) - Gestern, 30. August 2023, ereignete sich um die Mittagszeit ein Schiffsunfall im Hafengebiet Friedrichshafen. Aufgrund eines technischen Defekts an der Steuerung war ein Fahrgastschiff kurzzeitig manövrierunfähig. In der Folge ließ sich eine Kollision mit den Dalben am Moleturm und einer Kaimauer nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden am ...

