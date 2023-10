Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Einbruch in Büro von Supermarkt.

Lippe (ots)

Einen unbeobachteten Augenblick machten sich offensichtlich unbekannte Täter am Freitag (13.10.2023) in der Zeit von 15 bis 19 Uhr zunutze, um in ein Büro eines Supermarktes in der Schloßstraße einzudringen. Dort entwendeten sie Bargeld aus einem Tresor und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Lebensmittelgeschäft gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

