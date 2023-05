Polizei Hagen

POL-HA: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Verkehrskontrolle geraten

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 18-Jähriger am Sonntag (14.05.) gegen 7 Uhr in eine Polizeikontrolle geriet, stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen mit einem Audi unterwegs war. Der Hagener war auf der Hochschtraße von den Einsatzkräften angehalten worden. Die Beamten stellten bei ihm Konzentrationsschwächen fest - zudem erzählte er sprunghaft immer unterschiedliche Versionen, was er vor der Kontrolle in der Nacht gemacht hat. Den Anweisungen der Beamten konnte der Mann ebenfalls nur bedingt folgen. Er hatte einen unsicheren Gang, Gleichgewichtsstörungen und wirkte sehr nervös sowie unruhig. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass der 18-Jährige Kokain konsumiert hatte, ein Atemalkoholtest ergab darüber hinaus einen Wert von über 1,1 Promille. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben, ihm ist bis zum Abbau der Substanzen das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum untersagt. Er erhielt eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell