POL-HA: Hagenerin bei Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Sonntag (14.05.) gegen 9 Uhr kam es an der Einmündung Esserstraße/Elseyer Straße/Henkhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem Skoda nach bisherigem Ermittlungsstand in Richtung der Elseyer Straße. An einer roten Ampel stoppte er hinter dem Opel einer 46-Jährigen. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr die Hagenerin an, beabsichtigte jedoch zu wenden und bremste wieder ab. Der 44-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Diese zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ihr Opel musste abgeschleppt werden. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (arn)

