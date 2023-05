Polizei Hagen

POL-HA: Von Einbrechern bei Heimkehr überrascht und mit Schraubendreher bedroht

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, kehrten ein 38-Jähriger und seine Lebensgefährtin gegen 22 Uhr nach einigen Stunden der Abwesenheit in das freistehende Einfamilienhaus in der Voerder Straße zurück. Als sie die Haustür aufschlossen, trafen sie zwei unbekannte Männer im Flur an. Es handelte sich um Einbrecher, die offenbar durch ein Fenster eingestiegen waren, welches sie zuvor aufhebelten. Einer der Männer hielt dem 38-Jährigen einen Schraubendreher entgegen. Kurz darauf flohen die zwei Männer in einem weißen PKW in Richtung Ennepetal. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen BMW oder Audi gehandelt haben. Beide Männer waren zirka 30-40 Jahre alt, hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und trugen schwarze Bandagen im Gesicht. Der Täter mit dem Schraubendreher sprach Deutsch mit Akzent. Er war mit einer blauen Jeans und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Eine Fahndung nach dem Fluchtwagen verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum beschriebenen PKW machen können, sich unter der 02331 986 2060 zu melden. (hir)

