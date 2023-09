Polizei Münster

POL-MS: Mercedes flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Dienstagabend (05.09., 17:10 Uhr) ist es zwischen einem bislang unbekannten Mercedes-Fahrer und einer 63-jährigen Radfahrerin an der Kreuzung Königsberger Straße/ Hoher Heckenweg zu einem Unfall gekommen, bei dem sie leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Münsteranerin fuhr sie auf dem Radweg angrenzend der Königsberger Straße in Fahrtrichtung Kinderhaus. Hinter der Einmündung kam sie vor einer roten Ampel zum Stehen, um die Königsberger Straße zu überqueren und stadteinwärts zu fahren. Als die Ampel grün wurde, fuhr sie an. Daraufhin sah sie einen schwarzen Mercedes ungebremst in Richtung Kinderhaus fahren. Die 63-Jährige musste abrupt abbremsen. Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne zu halten. Die Polizei bittet den Pkw-Fahrer sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

