POL-DN: Kabeldiebstahl

Düren (ots) - In der Nacht von Montag (03.07.2023) auf Dienstag (04.07.2023) brachen bislang Unbekannte in eine Tankstelle ein. Gegen 02:45 Uhr hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße "An Gut Nazareth". Am Verkaufstresen öffneten sie Schränke und Schubladen und gelangten so in den Besitz von Tabakwaren. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Tat ...

