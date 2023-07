POL-DN: Pkw in Vollbrand - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots) - Die am 30.06.2023 veröffentlichte Fahndung nach Unterschlagung ist eingestellt. Am Montag (03.07.2023) meldete sich die gesuchte Person selbstständig bei der Polizei Düren. Die Ermittlungen dauern an. Die öffentliche Fahndung wurde beendet. Wir bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu teilen. Rückfragen bitte an: Polizei Düren Pressestelle Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 ...

mehr