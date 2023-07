Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr

Nideggen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (02.07.2023) wurde ein 22-Jähriger aus Nideggen leicht verletzt.

Eine 20-Jährige aus Düren war gegen 22:00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Jülicher Straße, aus Fahrtrichtung Kreuzau kommend, gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Beifahrer unterwegs. Den dortigen Kreisverkehr beabsichtigte sie in an der Ausfahrt Thumer Linde zu verlassen. Zur selben Zeit befuhr ein 50-Jähriger Mann aus Düren die Jülicher Straße in Richtung Kreuzau. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr war er, nach eigenen Angaben, kurzzeitig abgelenkt und übersah die von links kommende bevorrechtigte Dürenerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der 22-jährige Beifahrer leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

