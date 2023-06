Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Donnerstag, 29. Juni 2023, 16:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Eine 31-jährige Frau aus Ganderkesee wollte mit einem Transporter vom Gelände einer Tankstelle auf die Stedinger Straße in Richtung Ganderkesee einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 38-Jährigen aus Ganderkesee, der die Stedinger Straße mit einem Kleinwagen in Richtung Wesermarsch befuhr. Der Kleinwagen prallte frontal in die linke Seite des Transporters.

Beide Personen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

