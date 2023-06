Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Donnerstag, 29. Juni 2023, 08:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt.

Die 33-jährige Frau aus Wardenburg befuhr mit einem Ford den Saarländer Weg, kam zwischen der Korsorsstraße und der Böseler Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Der Pkw lag dabei auf der rechten Seite und wies erhebliche Schäden auf.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Pkw, an dem Schäden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden, musste abgeschleppt werden.

