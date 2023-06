POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Einen erheblich überladenen Kleintransporter haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Mittwoch, 28. Juni 2023, gegen 19:00 Uhr, auf der Autobahn 1 in Harpstedt kontrolliert. Sie waren auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und stoppten den Transporter auf einem Parkplatz zwischen ...

mehr