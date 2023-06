Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskaliert

Delmenhorst (ots)

Ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist am Mittwoch, 28. Juni 2023, 23:20 Uhr, in Delmenhorst eskaliert. Dabei soll ein junger Rollerfahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden sein.

Der 17-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Roller die Wildeshauser Straße in Richtung Oldenburger Straße. Er wurde vom Fahrer eines Pkws überholt, der aus Sicht des 17-Jährigen einen ungenügenden und gefährlichen Seitenabstand einhielt. Als der Fahrer des Pkws vor ihm hielt, sprach ihn der 17-Jährige durch die Seitenscheibe an. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in deren Verlauf der Pkw-Fahrer eine Schusswaffe aus dem Handschuhfach genommen und auf den Rollerfahrer gerichtet haben soll. Der 17-Jährige beschleunigte seinen Roller und floh auf das Gelände einer nahen Tankstelle. Der Pkw-Fahrer setzte sein Fahrzeug ebenfalls in Bewegung und entfernte sich über die Oldenburger Landstraße in Richtung Ganderkesee. Das Kennzeichen des Pkws konnte von Zeugen abgelesen werden.

Die verständigte Polizei ermittelte als möglichen Verursacher den 29-jährigen Halter des Pkws. Da von einer Bewaffnung des Mannes ausgegangen werden musste, wurde seine Anschrift in Ganderkesee umgehend mit mehreren Einsatzkräften aufgesucht. Dort wurde er schließlich auch angetroffen. Bei der Durchsuchung seines Pkws wurde im Handschuhfach eine schwarze Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

