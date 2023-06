Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrug zum Nachteil eines 89-Jährigen in Nordenham ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 28.06.2023, kam es in Nordenham in der Feldstraße im Zeitraum 10:00-11:30 Uhr zu einem Betrug zum Nachteil eines 89-Jährigen. Dabei wurden zwei bislang unbekannte Männer an der Wohnanschrift des Nordenhamers vorstellig und boten Gartenarbeiten an. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Männern, dass der für die vereinbarten Gartenarbeiten deutlich zu hoch angesetzte Arbeitslohn im Voraus und in bar entrichtet wurde. Anschließend entfernten sich die beiden Männer, ohne die Arbeiten tatsächlich durchzuführen. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Aus Befragungen der Nachbarschaft wurde bekannt, dass mehreren Anwohnern von diesen Männern ebenfalls Dienstleistungen angeboten wurden. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt, - etwa 1,70 Meter groß, - blonde Haare, - bekleidet mit grün/beiger Arbeitshose, grünem T-Shirt

Weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden. Von besonderem Interesse sind dabei Angaben zu möglicherweise genutzten Kraftfahrzeugen.

