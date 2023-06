Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einer Produktionshalle einer Schiffswerft in 27809 Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Am 28.06.2023, um 18:47 Uhr, kam es in einer Produktionshalle einer Schiffswerft in der Industriestraße in Lemwerder zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Über die Notrufe von Polizei und Feuerwehr gingen diverse Meldungen aus Niedersachsen und Bremen (Vegesack) über die enorme Rauchentwicklung ein. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden in der Halle der Werft Schweißarbeiten an einem Schiffsrohbau durchgeführt, in dessen Verlauf sich Belüftungsrohre aus Kunststoff entzündeten. Der Brand breitete sich auf zwei Maschinen aus, die sich in örtlicher Nähe befanden. Dieser Umstand verursachte die starke Rauchentwicklung. Die Halle wurde durch Mitarbeiter der Werft umgehend evakuiert. Das Hallengebäude sowie der Schiffsrohbau sind nicht brandbetroffen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 EUR geschätzt. Ein 31-jähriger Mitarbeiter der Werft wurde durch Löscharbeiten ggf. leichtverletzt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer konnte durch örtliche Ortswehren mit insgesamt 95 Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Die Industriestraße wurde im Bereich des Brandortes für den Zeitraum der Brandbekämpfung gesperrt.

