Dillenburg- Dieb in Elektrogeschäft

Bereits am 02.09.2022 stahl ein Unbekannter zwei sogenannte MacBooks. Gegen 16:20 Uhr betrat der Dieb den Elektromarkt in der Herwigstraße. Er entfernte die Sicherung zweier ausgestellter MacBooks und verstaute diese, offenbar mit einer spezielle für Diebeszüge hergestellte Haltevorrichtung im Bauchbereich unterhalb seines Hemds. Samt Beute verließ der Unbekannte den Laden. Der Schaden wird mit rund 2.450 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 180 cm bis 190 cm großen Mann mit südländischem Erscheinungsbild. Er war mit einem hellblauen Hemd, hellblauer Jeans und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle bekleidet. Er trug eine hellblaue Base-Cap und eine schwarze FFP2-Maske. Zeugen, die Hinweise zu dem Dieb geben können, werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Aßlar- betrunken Unfall verursacht

Mit rund 1,7 Promille setzte sich gestern Abend (20.09.2022) ein 61-Jähriger hinter das Steuer seines 3-er BMW und fuhr los. Er befuhr die Herborner Straße in Richtung Wetzlar. An der Ecke zur Mittelstraße kam er gegen 19:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten grauen Opel Insignia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen einen geparkten grauen B-Klasse Mercedes geschleudert. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtunfallschaden wird mit 23.000 Euro beziffert. Der aus einem Wetzlarer Stadtteil stammende Unfallfahrer musste mit zur Wetzlarer Wache. Dort folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 61-Jährige die Polizeistation verlassen. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wetzlar-Niedergirmes: Diebe machen sich an Autos zu schaffen / hoher Schaden

In der Nacht zu Dienstag (20.09.2022) stahlen Unbekannte Autoteile im Wert von rund 117.000 Euro.

Gegen 00:25 Uhr begaben sie sich zunächst auf das Grundstück eines Opel-Autohauses in der Hermannsteiner Straße. Dort manipulierten die Diebe die Überwachungskameras, nahmen Pflastersteine aus dem Parkplatz und betraten danach das Grundstück der benachbarten Werkstatt. Dort manipulierten sie ebenfalls die Kameras und räumten Altreifen und alte Felgen beiseite. Anschließend schnitten die Unbekannten Dornenranken ab und gelangten durch ein bereits bestehendes Loch in dem Zaun der Grundstückseinfriedung auf den Hinterhof des Audi-Autohauses in der Gutleutstraße. Auf dem Hof montieren sie von insgesamt sechs Audi RS3 die vorderen Räder samt kompletter Bremsanlage ab und stellten die Fahrzeuge auf die zuvor entnommenen Pflastersteine. Offenbar verbrachten die Diebe ihre Beute auf das Grundstück des Opel-Autohauses und verluden es dort zum Abtransport. Die Kriminalpolizei ermittelt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermannsteiner Straße oder der Gutleutstraße aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Lahnau: Betrug: 280.000 Euro Schaden

Am Montag (19.09.2022) erstattete ein 34-Jähriger bei der Kriminalpolizei in Wetzlar Anzeige, da er auf einer Trading-Plattform um einen hohen Investitionsbetrag betrogen wurde.

Er gab an, rund 280.000 Euro in eine vermeintliche Kryptowährung namens MHZ getauscht zu haben und das Geld als Investition an die Wallets der Firma, die sich angeblich mit dem Handel von Krypto-Währung beschäftigt, überwies. Als der Kontakt zu der angeblichen Mitarbeiterin dieser Firma abbrach wurde der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann stutzig und bemerkte, dass er dreisten Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei weist darauf hin, vorsichtig zu sein, wenn Unternehmen damit werben, mit "kleinem Geld" hohe Gewinne zu erzielen. Häufig stecken hinter solchen Lock-Angeboten Betrüger, welche an dem Vermögen der Investoren interessiert sind.

Daher sollten Personen, welche sich mit Geldanlagen im Internet oder mit Krypto-Währung beschäftigen wollen, folgendes beachten:

- Seien Sie misstrauisch, wenn ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz erzielt werden sollen. - Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie gegebenenfalls bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist. - Geben Sie keine sensiblen Daten preis - wie Zugangsdaten zum Online-Banking oder zum Depot.

Unfallfluchten:

Wetzlar- Parkplatzrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten touchierte ein Unbekannter einen schwarzen 1-er BMW. Dieser stand am Freitag (16.09.2022) zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Europabads in der Frankfurter Straße. Der Schaden am Kotflügel hinten rechts wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Bonbaden: Ford Focus gestreift

Einen am rechten Straßenrand in der Straße "Am Kreuzberg" abgestellten Ford streifte ein Unfallfahrer am Sonntag (18.09.2022) zwischen 00:00 Uhr und 14:00 Uhr. Der graue Focus stand gegenüber der Hausnummer 20 in Fahrtrichtung zur Alemannenstraße. Ohne sich um den 600 Euro hohen Unfallschaden am Heck des Fords zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise zu diesem oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Waldgirmes: Unfallflucht am Schwimmbad

Zwischen 11:30 Uhr und 16.15 Uhr hatte ein 75-Jähriger seinen Mazda am vergangenen Sonntag (18.09.2022) auf dem Schwimmbadparkplatz am Geraberger Platz abgestellt. Offenbar touchierte ein Unbekannter in diesem Zeitraum den grauen CX-30 an der rechten Frontstoßstange. Die Reparatur wird rund 1.000 Euro kosten. Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hörnsheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 47-Jährige fuhr am Montagabend (20.09.2022) um 20:28 Uhr auf der Landesstraße 3129 von Hörnsheim in Richtung Großen-Linden. Rund 100 Meter vor der Autobahnbrücke kam der BMW-Fahrerin offenbar ein weißes Auto auf ihrer Fahrspur entgegen und touchierte den I3 am linken hinteren Radlauf und der Felge. Der unbekannte Unfallfahrer flüchtete. Der Schaden am BMW I3 wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aßlar: geparkten Mercedes beschädigt

Einen in der Pestalozzistraße in Höhe der Hausnummer 34 geparkten schwarzen Mercedes beschädigte am Montag (19.09.2022) ein unbekannter Unfallfahrer. Zwischen 12:00 Uhr und 14:45 Uhr touchierte er den 220 CDI und hinterließ einen 500 Euro teuren Schaden am vorderen linken Kotflügel. Der Unbekannte flüchtete. Zeugen werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar-Dutenhofen: Zaun gestreift und geflüchtet

Nach einer Unfallflucht in der Straße "Am Rotacker" sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter streifte offensichtlich beim Vorbeifahrern den Eisenzaun und den Mauerpfeiler in Höhe der Hausnummer 19. Ohne sich um den 2.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Festgestellt wurde der Schaden am vergangenen Freitag (16.09.2022) um 11:20 Uhr. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

