Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall in Schwelm

Schwelm (ots)

Am Samstagnachmittag befährt ein 47-jähriger Mann aus Hückeswagen, die Winterberger Straße in Schwelm. Mit überhöhter Geschwindigkeit überfährt er in Fahrtrichtung Kölner Straße, die Mittelinsel des Kreisverkehrs an der Beyenburger Straße. Hierdurch platzen der linke Vorder- und Hinterreifen an seinem Audi. Nach der Überquerung der Mittelinsel folgt der Audi Fahrer der Winterberger Straße weiter und rammt mit dem rechten Vorder- und Hinterreifen den dortigen Bordstein. Hierdurch platzen auch noch die beiden rechten Reifen. Eigenen Angaben nach, weicht er zudem einem auf der Winterberger Straße befindlichen, unbekannten Fahrzeug nach rechts aus und gerät auf den Gehweg. Abschließend fährt er zurück auf die Fahrbahn und kollidiert mit einem vorausfahrenden VW Polo. In dem Polo werden durch den Aufprall der 41-jährige Fahrer und sein ebenfalls 41-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Audi ist nicht mehr fahrbereit. Der Führerschein des Unfallverursachers wird noch vor Ort beschlagnahmt.

